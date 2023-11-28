Рынок цивилизованного взыскания долгов штормит от «серых» игроков

Жалуются больше

По данным ФССП, за 7 месяцев 2023 года в целом по России было составлено 4 613 протоколов на лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности по кредитам. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом количество случаев привлечения профессиональных коллекторов к административной ответственности снизилось за год на 8,3%. Кроме того, по данным ФССП, 25% организаций-участников реестра не имеют ни одного контакта с должником. Об этом Игорь Савенко, заместитель директора федеральной службы судебных приставов, заместитель главного судебного пристава РФ говорил на форуме «Лидеры цифрового развития».

В Новосибирской области статистика несколько отличается от федеральной. За 10 месяцев 2023 года в адрес ГУ ФССП поступило 1096 жалоб на действия лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности. Для сравнения, за аналогичный период 2022 года — 1000 обращений. Об этом редакции сообщили в ответ на запрос в пресс-службе управления.

При этом за 10 месяцев приставы возбудили на участников рынка взыскания 442 дела об административном правонарушении с общей суммой штрафов 28,7 млн рублей. Годом ранее — 346 дел на 14,4 млн рублей.

— Увеличение административных дел связано с количеством поступающих обращений, качеством предоставления информации в обращениях о нарушении требований законодательства при возврате просроченной задолженности, — говорится в ответе, полученном редакцией.

«Раздолжатели» активизируются

В пресс-службе Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что рост обращений — следствие усиления давления со стороны первичных кредиторов по некоторым сегментам «серых» игроков рынка взыскания.

— Это хорошо видно как по структуре жалоб надзорного органа отрасли, так и по значительному снижению числа привлечений к административной ответственности профессиональных взыскателей, — отмечают в ассоциации.

Генеральный директор коллекторского агентства «Право Онлайн» Елена Телятникова добавляет, что все больше профессиональных коллекторских агентств уходят в судебное взыскание, улучшая текущие процессы и повышая его эффективность. Кредитные организации, в том числе МФО, по ее словам, действуют иначе и до последнего пытаются найти контакт с должником и побудить его погасить задолженность добровольно, особенно, если просрочка небольшая.

— Большее число коммуникаций со стороны кредитных организаций приводит к большему количеству жалоб — как обоснованных, так и нет. Логично, что при судебном взыскании касаний с клиентом меньше, стало быть, меньше и жалоб, однако этот факт не должен стать поводом для беспокойства регулятора — закон в данном случае не нарушается, — подчеркивает она.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер» также уверен, что рост жалоб при снижении количества случаев привлечения к административной ответственности говорит об увеличении доли необоснованных жалоб.

— Это происходит в первую очередь из-за активизации псевдоюридических компаний-«раздолжнителей», а также недоверия граждан к компаниям коллекторского сегмента.

Кроме того, тренд на снижение числа привлечений к административной ответственности также объясняется тем фактом, что многие коллекторские агентства полностью исключили или сильно сократили из своих процессов досудебное взыскание, сместив акценты на судебный этап, который не регулируется 230 ФЗ, — пояснил он. — Как раз четверть коллекторских агентств вообще не имеют досудебного взыскания. Их бизнес заключается в покупке портфеля и передаче его в ФССП без какого-либо взаимодействия с клиентом. Это значительно повышает нагрузку на ФССП.

Адаптация к рынку

По данным ФССП, в целом по России коллекторские агентства и МФО стали реже привлекать к ответственности за нарушения при взаимодействии с должниками при взыскании задолженности. На долю профессиональных коллекторов пришлось всего 1,7% (годом ранее 10%) от общего объема составленных по России протоколов, на МФО — 35% (57%).

Операционный директор «Интел Коллект» Ирина Федотова связывает эту динамику с тем, что для коллекторских агентств процесс взыскания является профильным, в который они вкладывают много ресурсов, постоянно совершенствуя его на всех этапах организации взаимодействия с клиентами. Кроме того, играет роль разница в размерах портфелей кредиторов и коллекторских агентств.

— Просроченная задолженность в кредитном портфеле МФО как правило больше — в коллекторские агентства уходит лишь малая его часть. То есть, у МФО кратно больше точек касания с клиентами, — комментирует она. — Секрет небольшого количества жалоб на коллекторов еще и в жестком контроле за соблюдением требований законодательства сотрудниками коллекторского агентства — постоянное обучение и контроль качества. Кроме того, нам, например, близок партнерский подход к взаимодействию с клиентом и совместное решение его финансовой проблемы.

Последствия автоматизации

На федеральном уровне приставы отмечают, что коллекторские агентства стали больше жаловаться на действия приставов в рамках исполнительного производства.

По мнению Ирины Федотовой, одной из причин этой динамики может быть желание кредитора увеличить объем взыскания задолженности за счет активизации работы судебных приставов. Кроме того, автоматизация взаимодействия с ФССП упрощает процесс подачи жалоб в электронном виде, что тоже влияет на их количество.

— Одной из главных причин является неоднозначная трактовка 230 ФЗ, когда одни и те же с точки зрения закона решения каждым территориальным органом объясняются по-разному. Получив жалобу или предписание от ФССП, коллекторские агентства активно оспаривают их в случае несогласия, поскольку знают, что существует другая практика. И это совершенно нормальный и даже обыденный процесс, — констатирует Елена Телятникова.

Роман Макаров отмечает, что те же самые компании, которые не занимаются досудебным взысканием, за счет роботизации процессов и экономии на отсутствии досудебного этапа заваливают ФССП жалобами, чтобы получить максимальный сбор при судебном взыскании, фактически не прикладывая усилий.

— В силу такой стратегии нередко они парализуют работу целых районных подразделений ФССП. Логичным образом это тревожит регулятора, который, вероятно, будет бороться с подобными явлениями, — говорит Макаров.

Кстати, в Новосибирском управлении ФССП редакции сообщили, что жалоб на действия или бездействия приставов в 2022 и 2023 годах в ведомство не поступало.

Тренды 2024 года

Говоря о специфике работы в 2024 году Ирина Федотова отмечает, что самое значительное влияние на рынок цивилизованного коллекшена окажет изменение схем работы профессиональных взыскателей в связи с дополнительными изменениями в 230-ФЗ, вступающими в законную силу в 2024 года.

— Мы прогнозируем снижение количества жалоб, поводом для этого должны стать изменения 230 ФЗ, в которых будут даны более четкие формулировки по основным статьям. А значит работа как приставов, так и профессиональных коллекторских агентств станет еще прозрачнее и понятнее, — говорит Елена Телятникова. — И, безусловно, еще одним трендом должна стать всеобщая цифровизация всех процессов и полноценный запуск электронного исполнительного производства, благодаря которым взыскание будет происходить быстрее, эффективнее и качественнее.

Роман Макаров ожидает, что ситуация на рынке коллекшена в 2024 году будет стабильной. Эксперт прогнозирует, что выкупные цены портфелей сохранятся примерно на том же уровне, а, возможно, даже покажут небольшой рост.

—Ключевым событием для рынка станут изменения, связанные с вступлением в силу новой редакции 230 ФЗ в феврале 2024 года. На наш взгляд, это позволит и далее сокращать число жалоб и штрафов. Наконец, судебное взыскание продолжит автоматизироваться и роботизироваться, — также прогнозирует Макаров.

В Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств заявили, что одним из основных трендов 2024 года можно считать дальнейшее развитие «экологичных» практик урегулирования задолженности, за что не первый год последовательно выступает СРО НАПКА и результат деятельности которой видно из статистики ФССП.

Фото базовое: freepik.com — freepik

Фото Романа Макарова предоставлено МФК «Займер».

Фото Ирины Федотовой предоставлено компанией «Интел Коллект»», автор — Павел Рыжков.

Фото Елены Телятниковой предоставлено коллекторским агентством «Право Онлайн».