Медвежатам Белке и Стрелке из Новосибирского зоопарка исполнился год

Год назад в Новосибирской зоопарке у белой медведицы Герды родились две медвежат — Белка и Стрелка. На тот момент они весили по 500 г. Возле вольерного комплекса белых медведей был временно установлен особый охранный режим, наблюдение за медвежьим семейством велось с помощью видеокамер.

На сегодняшний день у Новосибирского зоопарка есть подробный фото и видеоальбом роста и развития медвежат. Посетители зоопарка наблюдали, как Герда давала медвежатам первые уроки плавания, и как они учились есть взрослую еду.

Спустя год Белка и Стрелка весят уже около 100 кг.

— Они многому научились, стали ловкими, сильными, быстрыми. Те, кто работает с белыми медведями, говорят, что юные медведицы отличаются друг от друга и внешне, и по характеру. Стрелка более ласковая, а Белка такая же эмоциональная как мама Герда, —сообщает пресс-служба зоопарка. — Они встретили свою вторую зиму с подростковым задором и энергией. Наконец-то пришедшие снегопад и холода стали для них настоящим подарком. Они подолгу гуляют, играют кусками льда, роют берлоги в снегу и с видимым удовольствием вдыхают морозный воздух. Их ежедневный рацион состоит из мяса, рыбы разных сортов, небольшого количества овощей и хлеба с рыбьим жиром. В свой день рождения Белка и Стрелка получат полезное и вкусное угощение.

Белых медведей в зоопарках России уже 10 лет опекает компания «Роснефти». С июля 2023 года новосибирский медведиц взял под опеку «Роскосмос». Как подчеркивают в зоопарке, эта поддержка позволяет создавать для медведей действительно комфортные условия.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский зоопарк показал видео с отдыхающим котомедведем.