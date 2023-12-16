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Только перепелиные яйца остались в Ленте в Новосибирске

  • 16/12/2023, 10:18
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Только перепелиные яйца остались в Ленте в Новосибирске
В октябре правительство Новосибирской области сообщало, что птицефабрики региона обеспечивают потребность населения в курином яйце на 118%.

В гипермаркете «Лента» на ул Петухова закончились куриные яйца. В локации, где раньше размещалась продукция нескольких птицефабрик, сейчас осталось только перепелиное яйцо, которым заставлено несколько полок. Куриного яйца нет вообще.  Пустоты заполнены майонезом и прочей продукцией.

Только перепелиные яйца остались в Ленте в Новосибирске

— Мы не знаем когда будут поставки яйца. Один из поставщиков, с которым мы ранее сотрудничали закрылся. Второй перешел на инкубационное яйцо, — сообщила корреспонденту Infopro54 сотрудница магазина. — Пока мы только огребаемся от покупателей.

Ранее на полках в «Ленте» была представлена продукция «Евсинской» и «Лебедевской» птицефабрик. В ноябре стало известно, что АО «Птицефабрика «Евсинская» уже начала работу по переходу с производства яиц на выращивание бройлеров. «Агрофирма «Лебедевская» обещала выпускать яйца до конца 2023 года, а потом также перейти на бройлеров. По информации редакции, сроки сворачивания производства столового яйца сдвинули до середины 2024 года, но потом собственники все равно намерены его свернуть. Пока намерены.

В магазине «7 дней» на ул. Троллейная корреспонденту редакции удалось купить яйца.

— Забрала с полки последнюю коробку 10 штук по 136 рублей. Сотрудница магазина сказала, что все со склада распродали. Когда будет следующая поставка — не понятно, но яйцо придет по новой цене, — рассказала корреспондент.

О дефиците яиц в магазинах Новосибирской области СМИ сообщали в течение минувшей недели.

Названа основная причина повышения цен на яйцо и мясо курицы в Новосибирской области

Названа основная причина повышения цен на яйца и курицу в Новосибирской области

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Новосибирской области яйца выросли в цене на 36%. На минувшей неделе правительство региона сообщило, что повышение стоимости курицы и яйца связано с увеличением надбавок со стороны торговых сетей, на ситуацию повлиял и рост отпускных цен.

— Мы понимаем, и президент чётко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура. Наши производители, вместо того, чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги, — подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Он также отметил, что продавцы полностью обеспечены льготами от государства и заявил, что будет совершенно не против, если УФАС, и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию.

Между тем ФАС уже возбудила первые дела в отношении производителей куриных яиц по признакам картельного соглашения в отношении:

  • ООО «Партизан» (Крым)
  • ООО СП «Октябрьское» (Крым)
  • ООО «Советская Агрофирма» (Кировская область)
  • АО «Вятско-Полянская Птицефабрика» (Кировская область)

Как сообщает пресс-служба ведомства, с июня по октябрь 2023 года компании допустили рост оптово-отпускных цен на 60% — 94% на разные категории яиц.

— В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы, — предупредили в ФАС.

Напомним, в октябре правительство Новосибирской области сообщало, что птицефабрики региона бьют рекорды прошлого года и обеспечивают потребность населения в яйце на 118%. По итогам 8 месяцев на каждого жителя региона приходилось 198 яиц. Вопрос  — куда за два месяца из региона делись яйца?

По данным Минсельхоза, на территории Новосибирской области производством мяса птицы и яйца занимаются 7 сельхозпредприятий. Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном в 5 районах области: Искитимском, Новосибирском, Коченевском, Черепановском и Каргатском.

Ранее редакция сообщала о том, что Генпрокурор России поручил проверить яйца в Новосибирске. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : цены на яйца куриное яйцо Дефицит яиц


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