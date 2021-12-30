В Новосибирске подрядчик оштрафован на 4,3 млн рублей за нарушение сроков ремонта улицы Волочаевская

Новосибирская прокуратура взяла на контроль устранение нарушений закона при ремонте улицы Волочаевская, сообщает пресс-служба ведомства.

— Еще в мае т.г. прокуратура предупредила директора по строительству акционерного общества «Новосибирскавтодор» (подрядчик) о недопустимости нарушения срока проведения ремонтных работ автомобильной дороги и искусственных сооружений, —говорится в сообщении. — Поскольку подрядчик работу до конца не выполнил, прокуратура возбудила в отношении директора по строительству организации административное дело по ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (действие (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

По материалам прокуратуры, мировой судья в декабре т.г. назначил должностному лицу штраф в размере свыше 4,3 млн рублей. Постановление в законную силу не вступило.

Кроме того, за отсутствие контроля за исполнением муниципального контракта и действием подрядчика прокуратура внесла заказчику (муниципальное казенное учреждение г. Новосибирска «Управление дорожного строительства») представление, которое находится на рассмотрении.

Завершение ремонтных работ автомобильной дороги находится в прокуратуре на контроле.

Напомним, работы по улице Волочаевской в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» раскритиковали в середине декабря на комиссии при правительстве Новосибирской области по обеспечению безопасности дорожного движения

Подрядчик решил делать сразу все канализации, но можно было делать поэтапно: сделал — закрыл, сделал — закрыл. А они раскопали полностью дорогу с одной и другой стороны, — рассказывал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

Глава регионального минтранса Анатолий Костылевский добавлял, что в срыве сроков есть вина и заказчика, и подрядчика.

— У подрядчика: не успел работы в течение сезона провести, и пришлось их отодвигать на год. Вина заказчика: не был настойчивым в оперативном принятии решения ввести объект в текущем году, — уточнил чиновник.

Чуть ранее на пресс-конференции, комментируя ситуацию на улице Волочаевской, министр отмечал, что мэрии пришлось ускорить работу на других объекта БКАД, чтобы за счет них закрыть объемы сдачи 2021 года вместо улицы Волочаевской.