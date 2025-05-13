В Колыванском районе открыли новые памятники героям Великой Отечественной войны

Новые монументы появились в селе Боярка и деревне Мальчиха. С такой инициативой выступили местные жители, которых поддержали депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – За Правду» Александр Аксёненко, а также депутаты райсовета Иван и Раиса Бочаровы и Виктор Коротков.

Старожил деревни Мальчиха Лидия Ивановна Валитова 1948 года рождения обратилась к депутатам с просьбой установить памятник, увековечивающий имена более чем 150 фронтовиков из Мальчихи, Лаптевки, Коноваловки, Ершовки и Орловки. Несмотря на то, что большей части этих деревень уже нет на карте и только в Мальчихе проживает чуть более 40 жителей, ее инициативу поддержали. Недалеко от местного кладбища был установлен мемориал участникам Великой Отечественной войны.

— Мою память будит воспоминание: Летний день и уголок двора, верстак отца, кувалда и подкова. У родного крыльца отец без ноги на культе, но всегда в работе. Летом изготавливал грабли, косы и к вилам черенки. По утрам всей деревне отбивал и точил косы. Весь израненный, да ещё на деревянной культе вместе со всеми вручную косил. Силу имел в руках, катал валенки всем сельчанам на округе. Тепло и красоту этих самокаток помнят старожилы и сегодня, — вспоминает Лидия Ивановна.

В селе Боярка к 80-летию Великой Победы отреставрировали памятник с фигурой воина-освободителя. Помимо этого, мемориальную группу дополнила новая мемориальная доска с фамилиями жителей села, отражавших немецкую агрессию на полях брани. Списки героев помогла составить учитель Боярской школы, ветеран труда Валентина Семёнова, которой удалось собрать более 250 имён и фамилий.

Ранее редакция сообщала о том, что предложение об установке в Новосибирске памятников Иосифу Сталину вновь выдвинул депутат регионального парламента от КПРФ Роман Яковлев.