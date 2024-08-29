Менеджер автосалона выстрелил в недовольного клиента в Новосибирске

Около автосалона на Станционной менеджер выстрелил в ногу недовольному покупателю авто.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На работника организации составлен административный материал, – говорится в сообщении МВД по Новосибирской области.
По словам потерпевших, они приобрели автомобиль в этом автосалоне полгода назад. Им предоставили гарантию, а когда они захотели ею воспользоваться, то начались проблемы. Они неоднократно приезжали в автосалон, чтобы решить свой вопрос, но менеджеры каждый раз отказывали им. После одной из таких бесед сотрудник автосалона выстрелил в ногу владельцу автомобиля.
Пока друзья и знакомые пострадавшего ждали приезда скорой помощи, автор видео догнал стрелявшего менеджера и спросил его, почему он так поступил.
– Смотри, его по касательной задело. Главное, как его задело. Сейчас приедут пацаны, всё мы решим. Я здесь в салоне, – сказал стрелявший.
Со слов стрелявшего, на него напали трое молодых людей, которые начали кричать и вести себя агрессивно.
Ранее редакция рассказывала о том, что владельцам китайских авто придется увеличить расходы на ремонт.
Источник фото: АСТ-54
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