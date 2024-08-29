Улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной на несколько дней

Во время фестиваля «ТехноАрт» улица Ленина будет закрыта для движения автомобилей и станет пешеходной.
– С 6 часов 30 августа до 6 часов 2 сентября будет временно прекращено движение транспорта по ул. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Урицкого, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам общего пользования.
Движение будет ограничено для обеспечения безопасности на дорогах во время подготовки и проведения мероприятий, связанных с фестивалем «ТехноАрт», который пройдёт в рамках главного научно-технологического форума России «Технопром-2024».
Водителям следует быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее редакция сообщала о том, что на месяц ограничат движение авто по одной из улиц Октябрьского района Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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