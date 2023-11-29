Стали известны самые надежные автомобили премиум-класса с пробегом

По версии специалистов сервиса онлайн-проверки автомобилей «Автотека» самыми надежными машинами с пробегом из премиального сегмента за текущий год стали Mercedes-Benz (B-класс, CLS-класс, M-класс), смарт-купе BMW 4 серия Gran Coupe и внедорожник Volvo V40 Cross Country, передает Лента.ру

За ними следуют спортивный седан Volvo S60, BMW 1 серии и Mercedes-Benz GLA-класс. Последние стройчки рейтинга самых надежных авто заняли BMW 3 серия GT и Mercedes-Benz GLK-класс.

Также в топ-20 вошли автомобили британских производителей — хэтчбек MINI Cooper и внедорожники Land Rover Freelander и Discovery.

По словам старшего менеджера по развитию бизнеса в «Автотеке» Константина Болдырева, машины из представленного списка успешно проходят испытание временем, а также в силах минимизировать заботы, связанные с их техническим обслуживанием.

Ранее редакция сообщала, что эксперты составили список худших машин с пробегом.