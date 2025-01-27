Налоговиков в Новосибирске задержали за разглашение данных 40 тысяч компаний и ИП

Двое сотрудников Межрайонной инспекции ФНС России № 20 и экс-работник инспекции подозреваются в разглашении сведений, составляющих налоговую тайну. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области, в 2023-2024 годах экс-налоговик подкупил действующих инспекторов и незаконно получил от них служебную информацию о банковских счетах четырех коммерческих организаций. Кроме того, бывшие коллеги предоставили ему информацию о 40 тысячах новых компаний и ИП, зарегистрированных в регионах России. Собранная информация включала в себя персональные данные учредителей, директоров и физлиц.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество стоимостью 5 млн рублей инициировано наложение ареста.
Ранее редакция сообщала о том, что за взятку в миллион рублей задержали замруководителя налоговой в Новосибирске. Она подозревается в получении денег за фальсификацию результатов камеральной налоговой проверки.
Видео и фото предоставлены пресс-службой УФСБ России по Новосибирской области.
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