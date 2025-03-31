Новосибирский производитель бытовой химии увеличит выпуск продукции в три раза

Коммерческий директор ООО «Чистая Планета» Александр Дектярников заявил, что предприятие намерено резко нарастить производство. Напомним, в прошлом году компания допустила технический дефолт по облигациям, но смогла избежать фактического дефолта.

По его словам, эмитент решил проблему с сырьевой обеспеченностью, а также ведет переговоры с торговыми сетями о производстве продукции под их СТМ. Компания участвует в тендере Metro Cash and Carry, проводит переговоры с X5-Group о поставке продукции под СТМ в сеть «Чижик», планирует присоединиться к программе «Народная полка», передает ООО Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал».

— Исходя из переговоров, объёмы производства могут вырасти в 3 – 4 раза в ближайший год. Сегодня мы изготавливаем около 200 – 300 т продукции ежемесячно. Наши возможности позволяют увеличить показатель до 1 200 – 1 500 тонн, — заявил Александр Дектярников.

Кроме того, эмитент сообщил о росте спроса со стороны потенциальных контрагентов на открытие торговых точек по франшизе. Задача — нарастить показатель до 80, то есть открыть в 2025 году 50 точек. Интерес к франшизе эмитент также фиксирует в B2B сегменте. Владельцы «магазинов у дома» заинтересованы в установке стоек для розлива.

— Небольшие офлайн ритейлеры стремятся повысить собственную устойчивость. Как правило, внутри таких магазинов всегда есть 2 или 3 кв. метра свободных площадей. Стойка не требует дополнительного персонала. На сегодня работают порядка 50 стоек. В планах на этот год — удвоить их количество, — говорит Александр Дектярников.

В целом по итогам 2025 года компания планирует удвоить выручку, по сравнению с 2024 годом — до 500 млн рублей.

На начало 2025 года франчайзинговая сеть бренда состоит из 373 точек, работает в 8 федеральных округах России. Компания также представлена на рынках Казахстана и Узбекистана.

Ранее редакция сообщала о том, что в ООО «Чистая планета» сменились собственники. Новые владельцы заявляли о намерении системно развивать e-commerce.