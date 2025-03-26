Спрос на аналитиков данных и ML в Новосибирске вырос в 42 раза

За последние 10 лет количество вакансий, связанных с анализом данных и машинным обучением (ML), в России возросло почти в 30 раз. Наибольший прирост наблюдался в течение последних четырёх лет — количество предложений о работе увеличилось в 2,5 раза.

Одним из регионов, где спрос на специалистов по анализу данных и машинному обучению растёт особенно быстро, является Новосибирская область. С 2014 года количество вакансий здесь увеличилось в 42 раза.

В 2025 году самыми высокооплачиваемыми специалистами станут инженеры по машинному обучению (ML-инженеры). Их максимальные медианные зарплаты достигнут 590 тысяч рублей, прогнозируют аналитики hh.ru.

За ними следуют специалисты по анализу данных с зарплатой в 470 тысяч рублей и инженеры по безопасности высоконагруженных систем, известные как SRE-инженеры, с зарплатой 400 тысяч рублей. Вслед за ними идут инженеры данных с зарплатой 365 тысяч рублей и инженеры по компьютерному зрению с зарплатой 324 тысячи рублей.

Согласно исследованию hh.ru, наибольшим спросом на рынке труда пользуются специалисты с опытом работы от 1 до 3 лет (48% вакансий содержат это требование), а также от 3 до 6 лет (44% вакансий).

Растет и интерес к начинающим специалистам: за прошлый год количество предложений для них увеличилось на 44%.

Ключевые требования к кандидатам включают уверенное владение такими языками программирования, как Python, SQL и C++, а также базовыми алгоритмами. Обязательным условием является умение работать с большими данными и наличие развитых коммуникативных и аналитических навыков.

По данным аналитиков сервиса, среди начинающих специалистов наиболее востребованы выпускники ведущих вузов, таких как МФТИ, НИУ ВШЭ и МГУ. Особенно ценятся те, кто получил дополнительную прикладную подготовку в Школе анализа данных Яндекса или на специализированных курсах, направленных на решение реальных задач.

Эксперты считают, что в ближайшие годы технологии в сфере LLM, генеративного искусственного интеллекта и видеообработки могут стать более сложными. Также будет продолжаться активное внедрение машинного обучения в различные бизнес-процессы, включая маркетинг, логистику и производство.

В связи с этим ожидается увеличение спроса на специалистов в области MLOps, инженеров данных и экспертов по нейронным сетям, а также на специалистов в области NLP, CV, рекомендательных систем и видеоаналитики. Требования к навыкам этих специалистов будут становиться всё более конкретными.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынок труда в Новосибирске в 2025 году выйдут не менее 11 тысяч подростков. Это почти на 50% больше, чем годом ранее.