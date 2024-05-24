Менеджеры по продажам возглавили в мае топ самых востребованных специалистов в Новосибирске

В мае жители Новосибирской области чаще всего хотели устроиться менеджерами по продажам (менеджерами по работе с клиентами) и администраторами. На эти вакансии пришлось 5,1% и 3,7% от всех активных резюме в данный период соответственно, сообщили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. На третьем месте по запросам разместились водители (3,2%).

Далее идут запросы на вакансии продавцов-консультантов и продавцов-кассиров —2,2% от всех активных резюме.

—Среди перечисленных специальностей, проще всего найти работу будет продавцам (на одну такую вакансию претендуют, в среднем, лишь 1,7 потенциальных кандидатов), бухгалтерам (2,8), менеджерам по продажам (2,9), кладовщикам (3,2) и водителям (3,4), — уточнили в hh.ru.

Кроме того, в топ-10 популярных профессий для трудоустройства вошли упаковщик, комплектовщик (2,1%), программист, разработчик (2%), а также менеджер по работе с партнерами, бухгалтер, кладовщик и дизайнер.

А вот поиск работы по специальностям менеджер по работе с партнерами, дизайнер (художник) и администратор может затянуться. Дело в том, что на одну вакансию по этим специальностям приходится от 23,6 до 11 резюме.

Напомним, с января по май в Новосибирской области было открыто 536 вакансий для подростков в возрасте от 14 лет. Это 5.7% от общего количества вакансий, заявленных работодателями региона. Подросткам предлагают устроиться курьером (41%), промоутером (7%) и официантом и упаковщиком (3%).

Ранее редакция сообщала, что спрос на медсестер в Новосибирской области вырос на 34%. Однако зарплаты среднего медперсонала в регионе ниже, чем в целом по стране.