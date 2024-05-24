Директора ДКЖ Елену Марченко и ее коллегу отправили под домашний арест

Елену Марченко силовики задержали накануне в рабочем кабинете. В ДКЖ и на квартире подозреваемой были проведены обыски. Женщине инкриминируют взятку за покровительство частной компании, которая организовывала банкеты в ДКЖ. Кроме того, фирма торговала алкоголем без лицензии. Партию таких напитков изъяли следователи в храме культуры.
Вместе с Марченко по делу проходит еще одна руководительница из ДКЖ.
― По данным следствия, директор и начальник отдела маркетинга из корыстной заинтересованности получили от представителя одной из организаций, оказывающей услуги по доставке питания, взятку в виде денег в размере не менее 500 тыс. рублей за общее покровительство. Оно выражалось в том, что подозреваемые рекомендовали всем арендаторам данную организацию для заключения договоров на оказание услуг по питанию и при проведении банкетнвх мероприятий, ― прокомментировала старший помощник по СМИ Восточного МСУТ СК России Наталья Харченко.
Постановлением суда Марченко и ее колеге избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 21 июля 2024 года.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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