Яблони Рудольф зацвели на набережной Новосибирска

В Новосибирске, на Михайловской набережной, зацвели яблони сорта Рудольф.

Напомним, что на набережной высажено около 90 яблонь данного сорта. Деревья были посажены примерно 15 лет назад. У первой партии были проблемы с адаптацией. 6 лет назад была высажена еще одна партия деревьев. Сейчас яблони радуют жителей и гостей города своей красотой.

– Кто-то сомневался? Очень красиво! Приходите любоваться нашим прекрасным городом, — говорится в сообщении Анны Терешковой, бывшего вице-мэра Новосибирска.

Яблони Рудольф — это искусственно выведенный сорт, предназначенный для декоративных целей.

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