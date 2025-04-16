Канал незаконной миграции, проработавший пять лет, закрыли в Новосибирске

В Новосибирске пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся нелегальной миграцией. Пятеро подозреваемых задержаны, им предъявлены обвинения. Возбуждено уголовное дело, в настоящее время проводится проверка изъятых документов.
В ходе предварительного расследования ГУ МВД по Новосибирской области было установлено, что в период с 2020 по 2025 год трое мужчин и две женщины в возрасте от 23 до 57 лет организовали незаконное пребывание мигрантов в регионе.
Для получения патентов на трудоустройство в России с клиентами заключались фиктивные трудовые договоры, а также изготавливались поддельные кассовые чеки и сертификаты о знании русского языка. Об этом сообщили в полиции.
За свои услуги подозреваемые получали вознаграждение в размере от 8 до 15 тысяч рублей. По имеющимся данным, группа предоставляла более 30 нелегальных услуг каждый месяц.
В ходе обысков, проведённых полицией совместно с Росгвардией по местам жительства задержанных, были обнаружены и изъяты:
Все изъятые предметы были направлены на экспертизу.
Следственное управление по Новосибирской области сообщило, что в отношении троих участников группы была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ещё двое обязаны являться по вызову. В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Напомним, летом прошлого года в Новосибирской области выявили около 600 мигрантов с фальшивыми документам и о знании русского языка.
Ранее редакция сообщала о том, что омбудсмена по защите прав мигрантов предложил создать депутат Госдумы РФ. По мнению парламентария, этот специалист должен рассматривать жалобы иностранцев.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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