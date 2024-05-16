«Меня сюда пристроил бывший парень»: международные вебкам-студии накрыли полицейские в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники полиции нагрянули в вебкам-студии, распространявшие порнографические материалы по всему миру. Организатором секс-индустрии оказался 34-летний житель сибирской столицы по кличке «Алекс Биг».

Порноофисы под его руководством размещались в обычных квартирах многоэтажек.

«Гнезда разврата» были оснащены необходимой современной электротехникой и работали как в Новосибирске, так и в Иркутске. Эротические шоу иностранцам показывали местные представительницы прекрасного пола — от 19 до 40 лет.

Онлайнтрансляции преимущество проводились в вечернее время: сибирячки обнажались перед веб-камерами и транслировали видео в прямом эфире на эротический сайт. Порноспектакли зрители оплачивали токенами (виртуальной валютой — прим. ред.). Во время трансляции зрители общались с «актрисами».

Одна из девушек пояснила правоохранителям, что работает администратором в вебкам-студии, но сама якобы не выступает в качестве модели.

— Здесь производится запись порнографических материалов. Я провожу собеседования с девушками, убираюсь. На правах администратора проживаю здесь бесплатно, — объяснила барышня.

Еще одна веб-модель разоткровенничалась с правоохранителями и рассказала, что попала в этот бизнес по «наводке» своего парня.

— Меня сюда пристроил бывший парень. У него была подруга, которая тут работала. Он мне: «О, давай попробуй». Дал контакты этой девочки. Надо сидеть долго прям: 6-8 часов, чет там делать. Я такого никогда не делала. Заработок зависит от дня недели, — пояснила актриса эротического жанра.

В ходе обысков в самой студии, а также по местам жительства сотрудниц, полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, секс-игрушки, кожаные реквизиты, банковские карты, а также бесствольный пистолет «Оса».