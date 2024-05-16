Прокуратура наказала новосибирского чиновника за игнор

Недавно в администрацию Центрального округа обратился мужчина. Он сообщил, что на газоне около многоквартирного дома был оставлен автомобиль.
Мужчина указал место, время, марку автомобиля и государственный номер. Однако администрация факт нарушения не установила и даже опровергла. Таким образом нарушитель избежал наказания.
— Главе администрации Центрального округа было внесено представление об устранении нарушений закона, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В отношении заместителя главы возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд привлек чиновника к ответственности.
Ранее редакция сообщала о том, что глава СК взял на контроль жестокое обращение с ребенком в детском саду в Сибири.
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