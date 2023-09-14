Меню в российских ресторанах станет дороже на 15–20% этой осенью

Блюда в отечественных ресторанах подорожают на 15-20% уже этой осенью, пишет газета «Известия». Причина в росте цен на продукты, бензин и логистические услуги.

Кроме того, ряд заведений планирует внести изменения в состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов. Издание уточняет, что некоторые рестораны поднимут цены только на те позиции в меню, в которые входят подорожавшие продукты.

В минувшем году стоимость блюд в ресторанах выросла в среднем на 15–20%, а летом текущего года — еще на 10%. При этом ресторанный бизнес столкнулся с трудной ситуацией: рост закупочных цен как на импортную, так и на отечественную продукцию с начала года в среднем составил около 30%, сообщается в материале цифрового издания.

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