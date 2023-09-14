ХК «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру»

13 сентября 2023 года ХК «Сибири» встретились в домашнем матче с ХК «Амур» из Хабаровска. Матч закончился со счетом 1:2. Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Основное время закончилось с счетом 1:1, а в серии буллитов команда гостей оказалась более удачливой.

В следующем матче, который пройдет 15 сентября 2023 года, «Сибирь» сразится с ХК «Сочи».

Напомним, что ранее ХК «Сибирь» вновь обыграла казахстанский «Барыс». По итогам основного и дополнительного времени счёт на табло был 0:0. Закономерно начались буллиты и в итоге «Сибирь» победили казахстанский «Барыс».

Ранее редакция сообщала о том, что нападающий Антон Назаревич покидает «Сибирь».