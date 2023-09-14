В закон о помощи обманутым дольщикам в Новосибирске включат детей-сирот

Минстрой Новосибирской области предложил внести поправки сразу в три закона, регулирующих реализацию масштабных инвестиционных проектов (МИП) в строительстве жилья: №411, № 583 и № 271.

— Суть поправок направлена на совершенствование реализации МИПов. Проблема обманутых дольщиков в нашем регионе близка к завершению. Мы предлагаем предусмотреть возможность использования механизма МИПов для предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — сообщил на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента министр строительство Новосибирской области Алексей Колмаков.

Напомним, в рамках МИПа застройщики получают землю под строительство новых домов без торгов, а взамен вкладывают определенную сумму в завершение долгостроя, а также предоставляют определенное количество квадратных метров гражданам, отнесенным к категории обманутых дольщиков.

Депутат Дмитрий Козловский рекомендовал Минстрою и Минсоцразвитию более взвешенно подходить к вопросу с локациями, в которых предоставляются квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

— В доме ГК «КПД Газстрой» выделили целый подъезд для предоставления квартир детям-сиротам. Их бросили как котят. Соседи жалуются на пьянки, драки, наркоманов, — говорит Козловский. — Соцзащите нужно разработать механизм контроля за этими ребятами. Нужно давать им квартиры не в одном подъезде, а расселять по разным домам. Тогда ТОСы, общественность смогут их контролировать.

В 2023 году в Новосибирске 536 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры или жилищные сертификаты. Об этом говорил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами в августе. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году (в 2022 году жильем обеспечили 166 новосибирцев). Всего в очереди на жилье стоят 2682 человека.

В целом по Новосибирской области на июнь 2023 года в очереди на получение жилья зарегистрированы около 3500 детей-сирот. 1200 из них должны получить квартиры в этом году. На эти цели выделены 4,3 млрд рублей.

Кроме того, в регионе также действует дополнительная мера социальной поддержки — материальная помощь на ремонт жилого помещения для собственников жилья-сирот. Так, в 2022 году за материальной помощью обратились 5 человек. В 2023 году данная сумма увеличена с 65 000 до 71 500 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что бывшего замглавы администрации Здвинского района оштрафовали за предоставление сиротам непригодного жилья.