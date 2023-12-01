Шествие новогодних игрушек пройдет в Новосибирске

Карнавальное шествие новогодних игрушек пройдет по главной улице Новосибирска от КК им. В. Маяковского до площади Ленина 3 января 2024 года. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян. Оно заменит шествие Дедов Морозов, которое было организовано в прошлом году.

— Нам понравилось быть новогодней столицей России. — отметила она. — мы учли все положительные моменты. Мы отметили, что шествие Дедов Морозов имело большую популярность, их появление на районных елках и проход от КК им Маяковского до пл. Ленина очень запомнился новосибирцам. Мы захотели сделать нечто подобное, но, чтобы не повторяться, у нас появились новогодние елочные игрушки.

По ее словам, шествие завершится большим шоу на пл. Ленина.

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