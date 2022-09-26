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Мэр Иркутска предложил свои кандидатуры в Общественную палату

  • 26/09/2022, 14:45
общественная палата Иркутска
В список вошли 10 кандидатур, остальных 15 изберут 30 сентября.

В соответствии с утвержденной процедурой избрания Общественной палаты Иркутска мэр Руслан Болотов предложил кандидатуры для участия в работе палаты седьмого созыва, рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска. Представлять интересы горожан в совещательном органе приглашены директор городского творческого клуба «Любимовка» Людмила Барановская, главный врач медсанчасти ИАПО Евгений Выговский, главный врач факультетских клиник ИГМУ Гайдар Гайдаров, директор иркутского филиала издательского дома «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб, серебряный призер Олимпийских игр Наталья Иванова, заместитель директора «Ассоциации выпускников Иркутского государственного университета» Виктор Кузеванов, победитель конкурса «Учитель года – 2022» Максим Лавлинский, руководитель регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» Иркутской области Даниил Литвинов, директор арт-галереи «Dias» Диана Салацкая, директор юридического института ИГУ Олег Личичан.

Еще 15 представителей Общественной палаты изберут на городской конференции общественности, которая состоится 30 сентября.

— В новый состав палаты войдут люди, хорошо известные иркутянам, профессионалы своего дела. Убежден, что их идеи принесут практическую пользу городу, — отметил мэр Иркутска.

Институт Общественной палаты функционирует в столице Приангарья с 2008 года. Состав палаты предыдущего, шестого созыва был сформирован в 2019 году. Полномочия общественников прекратятся в октябре.

— Руслан Болотов запустил процесс формирования сильной и профессиональной команды. Убежден, она привнесет в работу новые идеи, которые будут работать на благо горожан, — отметил председатель Общественной палаты шестого созыва Станислав Гольдфарб.

 

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Фото с сайта администрации Иркутска

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Иркутск

Теги : Общественная палата Иркутска выборы


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