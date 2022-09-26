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«В период мобилизации бизнес должен продолжать работать, чтобы платить зарплату и налоги»

Игорь Салов, председатель реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Новосибирской области:
  • 26/09/2022, 14:56

Игорь Салов, председатель реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» в Новосибирской области— В адрес «ОПОРЫ РОССИИ» поступают многочисленные обращения и вопросы о правилах и условиях мобилизации предпринимателей и специалистов, занятых в производстве. Особенно актуальны эти вопросы в критически важных отраслях.

К примеру, очень болезненной тема частичной мобилизации оказалась для сельхозпредприятий. Много комбайнеров, трактористов, механиков уже получили повестки, так как потенциально могут переквалифицироваться в водителей бронетехники. Руководители агропредприятий уже сейчас начинают испытывать сложности с завершением уборочной страды и не понимают, как им выходить на посевную 2023 года. До вывода в поля технику еще нужно подготовить.

Руководители предприятий не понимают, что делать после ухода по частичной мобилизации специалистов элеваторного, мельничного и животноводческого комплекса. У нас и так серьезный дефицит рабочих рук — таких сотрудников очень сложно найти, на рынке за них огромная конкуренция, а на предприятия в отделы кадров приходят вручать повестки в первую очередь. Члены реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» всерьез говорят, что если на их предприятии призовут хотя бы еще несколько человек, то производство придется останавливать.

Часть руководителей компаний малого бизнеса сами получили повестки и сейчас не понимают, как обеспечить работу компании, которая платит зарплату и налоги, в то время, когда собственник будет проходить мобилизационные мероприятия.

Именно поэтому наше реготделение поддержало обращения, направленные головным офисом «ОПОРЫ РОССИИ» к главе правительства РФ, Минэкономразвитию и Минпромторгу, о необходимости срочно установить отсрочки по призыву для предпринимателей и ведущих специалистов предприятий малого и среднего бизнеса

Дело в том, что в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» (пункт 9) правительством Российской Федерации определяются категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, и порядок его предоставления.

Предложения о частичной мобилизации, выдвинутые «ОПОРОЙ РОССИИ»:

— Отсрочка должна предоставляться не только сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, но и гражданам, работающим на предприятиях реального сектора экономики, в том числе из сферы малого и среднего бизнеса. Поэтому во исполнение вышеуказанного положения указа президента Российской Федерации считаем необходимым в решении правительства Российской Федерации ввести бронь либо предоставить отсрочку от призыва для высококвалифицированных/ключевых специалистов МСП, для директоров предприятий (индивидуальных предпринимателей), учредителей (которые одновременно директора) и т.д.

— Также необходимо рассмотреть вопрос введения квоты по призыву с одного предприятия, чтобы не случилось критической потери кадров, которая приведет к закрытию бизнеса, а также ввести ограничения по мобилизации нескольких членов семьи (братья, супруги).

— В случае мобилизации индивидуального предпринимателя, директора и учредителя организации в одном лице следует предусмотреть переходный период на несколько дней на передачу дел, оформление доверенностей, распоряжений по счетам. А если невозможно продолжать предпринимательскую деятельности, то ввести упрощенный порядок ликвидации юридического лица, прекращения государственной регистрации для индивидуальных предпринимателей в случае мобилизации директора (индивидуального предпринимателя).

— Для поддержки бизнеса на время мобилизации считаем необходимым решением Правительства Российской Федерации приостановить начисление фискальных и иных обязательных платежей, которые не зависят от размера выручки, а привязаны к самому статусу предприятия (в частности, патент, страховые взносы, имущественные налоги, арендные платежи).

— Для предпринимателей, взявших на себя обязательство по сохранению занятости в период пандемии и получивших кредиты по программе «ФОТ 3.0», необходимо разъяснить порядок расчета численности сотрудников для исполнения обязательств по сохранению занятости, чтобы выбывшие по мобилизации сотрудники не учитывались при принятии решения, сохранил ли занятость заемщик.

На мой взгляд, очень важно понимать, что в период мобилизации бизнес должен продолжать работать и закрывать потребности людей и государства в товарах, услугах, сохранять рабочие места, платить налоги.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация как защитить сотрудника от мобилизации бизнес и мобилизация


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