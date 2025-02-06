Множество лишних дорожных знаков нашли в Новосибирске

Автоинструктор Сергей Воронов обратил внимание на то, что на некоторых участках дорог в мегаполисе установлены лишние дорожные знаки, которые могут отвлекать водителей.

Один из таких знаков он увидел на перекрёстке с улицей Театральной. Это дорожный знак 3.25 «Конец ограничения максимальной скорости». Однако эксперт не понимает, зачем он установлен.

— Установленный ранее дорожный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» действовал до ближайшего перекрёстка, а что отменяет этот дорожный знак? Какой его смысл? Он лишь отвлекает на себя внимание и создаёт визуальный шум, — рассказал Воронов.

Как рассказал автоинструктор изданию Om1 Новосибирск, если повернуть на перекрёстке на улицу Театральную, там опять будет знак «Конец ограничения скорости», хотя он там совершенно не нужен. И летом этот знак всё равно никто не увидит, потому что он спрячется за ветками.

Также, например, подобная ситуация сложилась и на улице Фадеева. По словам специалиста, на этой улице так много дорожных знаков, что мозг не успевает их воспринимать. Более того, многие из них повторяют друг друга без особой необходимости или же не соответствуют требованиям ГОСТа и ПДД. Здесь нет необходимости устанавливать два знака, ограничивающих скорость, поскольку через несколько метров будет перекрёсток, который их отменит. По мнению эксперта, здесь не требуется даже один такой знак.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство камер на дорогах Новосибирска по-прежнему не работают. В мэрии обещают восстановить основную часть сети к концу первого квартала.