Сергей Бондаренко: Культуру захоронений нужно увидеть и уметь показать ее обществу

— Сергей Валентинович, какие проблемы для отрасли, на ваш взгляд, сегодня наиболее актуальны и мешают ей развиваться в цивилизованном тренде?

— Отрасль серьезно недорегулирована. Если бы этой теме на федеральном уровне уделялось должное внимание, то мы бы не знали, кто такие «черные агенты». А так это термин десятилетия, потому что он сформирован на продаже персональных данных умерших, и это приобретает самые уродливые формы: «черные агенты» врываются в дома граждан, играя на их эмоциональном состоянии. При этом у сотрудников родственных профессий, например, медиков, работников приемных покоев больниц, операторов 02, 112 и т.д, также возникает корыстное желание заработать на передаче информации.

— «Черные агенты» сильно мешают цивилизованному бизнесу?

— Конечно! Нужно понимать, что «черные агенты» не только наносят вред государству, утаивая налоги. Они причиняют моральные и психологические травмы родственникам умерших людей. Представьте, человек только-только сообщил о своей беде участковому инспектору, скорой помощи, а через десять минут в дверь квартиры уже стучатся назойливые люди. Бывает, что человек не успел никуда позвонить, а ему уже предлагают свои услуги «черные» ритуальные агенты. Власти не совсем жестко относятся к этой проблеме, и мы получаем жалобы, просьбы разобраться, написать в правоохранительные органы. Чтобы изменить ситуацию, необходимо воспитывать квалифицированные кадры, кое-что поменять в законодательстве и решительно бороться с этими явлениями. Тогда ситуация изменится.

— Чтобы менять ситуацию на рынке, нужны квалифицированные специалисты. Есть ли у вас проблемы с кадрами?

— В ритуальной отрасли сейчас такой же дефицит с кадрами, как и в целом по рынку. «Черные агенты» зарабатывают больше, так как не платят налоги, но и риски у них намного выше, потому что фактически они ходят на грани закона. Но люди видят их работу и думают, что вся «похоронка» такая. В итоге вся отрасль ловит негатив. Очень надеюсь, что государство все-таки закрутит им гайки, так как речь идет о неконтролируемом потоке безнала.

При этом я отмечаю, что на легальном рынке ритуальных услуг появляется все больше новых, активных людей. Например, во флористике, в залах приема заказов работает все больше молодежи. Люди охотно идут в прощальный зал, увидев красоту церемонии прощания. В современных ритуальных компаниях нет грязных подвалов и холодильников, все очень цивилизованно, стильно и торжественно. К примеру, очень многие наши сотрудники пришли к нам из гражданской тематики: дизайнеры, флористы, педагоги, из сферы туризма и т.д. Они нашли у нас новые возможности для самореализации. А нам нравится зажигать новые звезды.

В нашей отрасли сейчас работают много талантливых, неординарных, чутких людей, которые ощутили красоту профессии, прикипели к ней. Я, например, очень люблю работать с такими сотрудниками и рад, когда удается находить новые звездочки.

— Вы говорили о необходимости воспитания культуры захоронений. В чем суть этого воспитания и почему его нужно формировать?

— Ее нужно увидеть, показать ее другим. Специалистов, которые могут реализовать подобные проекты в ритуальной сфере, — единицы. Они вкладывают деньги в то, чтобы показать красоту похоронной культуры, в ее популяризацию, относятся с уважением к людям. Я говорю не только о Новосибирске, а в целом о регионах России. Во многих зарубежных странах похоронная сфера считается одной из самых важных. К этим специалистам относятся как к людям высокого ранга, потому что они в одном лице совмещают разные ипостаси: врача, юриста, психолога, танатопрактика. Поэтому мы не только понимаем важность нашей профессии, но и делаем ее престижной, превращая ее в искусство. Мы чувствуем, что постепенно общество начинает относиться к нашей профессии с уважением — как к профессии врача, учителя, архитектора.

— Сергей Валентинович, что вы, как руководитель, делаете для этого?

Не только я лично, но и весь наш коллектив нацелен на решение этих задач. Во-первых, я считаю, что наша отрасль должна быть прозрачной. Никаких «черных агентов», никакого «черного нала» на кладбищах, где фактически торгуют местами, чему есть многочисленные доказательства. Мы боремся с этими явлениями всеми доступными методами. Выпускаем просветительскую печатную продукцию, отправляем обращения в различные инстанции по заявлениям граждан на назойливость «черных агентов», придаем гласности недобросовестное поведение на рынке.

Во-вторых, уверен, залы прощания, помещения для приема заказов, трапезные не должны нести в себе никакого негатива — ни в оформлении, ни в цвете. Человек уходит в другой — светлый — мир, поэтому атмосфера должна быть соответствующей. Это важно не только для родственников и друзей ушедшего, но и для работников нашей сферы. Ведь они, сталкиваясь с горем людей, должны тоже как-то пережить это время. Наша профессия требует от человека не только знаний в этой сфере, но и высокоморальных качеств. Ведь ритуальный агент сталкивается с бедой, иногда неожиданной для окружения умершего.

Мы на нашем предприятии для этого делаем многое. Например, в 2021 году мы открыли образовательный центр «Белый путь», где обучаем специальностям: ритуальный агент, менеджер по организации похорон, церемониймейстер, танатопрактик. Но не только. Мы уделяем время этике в ритуальной сфере и культуре общения. Это важная составляющая ритуальной отрасли.

В рамках благотворительной программы «Белый тополь», посвященной сохранению памяти о выдающихся новосибирцах, мы восстанавливаем забытые захоронения, реставрируем их, устанавливаем памятники, о чем рассказываем и на нашем одноименном сайте, и в местных и федеральных СМИ.

Все эти шаги направлены не только на поддержку репутации предприятия, но и на повышение престижа профессии ритуальщика. Поверьте, работа в нашей сфере ничуть не хуже любой другой. В начале нулевых японцы сняли фильм «Ушедшие», удостоенный премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Сюжет построен вокруг того, что по японской традиции лица, оказывающие похоронные услуги, имеют очень низкий социальный статус. В древние времена этим занимались «эта» — практически неприкасаемые люди, находящиеся в самом низу сложившихся сословных отношений феодальной Японии. Фильм рассказывает о том, как талантливый человек — владелец и руководитель похоронного бюро — превращает столь непрестижный бизнес в уважаемое искусство. Главный герой — музыкант, потерявший работу — волею судеб оказывается в профессии по мемориальной технике. Постепенно овладевая секретами подготовки тела к прощанию, он преодолевает презрение окружения и выводит свою работу на уровень искусства. Важная деталь картины: главный герой — очень хороший человек, сочувствующий чужому горю. Сверхзадача фильма — показать, что профессии в ритуальной сфере заслуживают уважения.

Поэтому персонал — наша главная ценность. Мы вкладываем в новых сотрудников накопленные опыт и знания, поскольку грамотные, профессиональные специалисты — важная часть системы развития любой компании.