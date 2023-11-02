«Поеду на метро»: снегопад спровоцировал пробки на дорогах Новосибирска

Обильный снегопад в Новосибирске стал причиной многочисленных ДТП и пробок на дорогах города.

Сервис 2Гис показывает затрудненное движение на улице Хилокской в обе стороны, на Немировича-Данченко и Ватутина со стороны правого берега, по Омскому тракту в направлении Новосибирска. Пробки собрались на Красном проспекте, улице Жуковского, Богдана Хмельницкого, Тайгинской, Авиастроителей. Бордовым цветом на карте обозначилась улица Кошурникова. Затор начинает образовываться на Мочищенском шоссе.

Во многих местах произошли мелкие ДТП.

― Я оставил автомобиль около офиса и планирую добираться домой на метро с правого берега на левый. Для города, как всегда, зима пришла неожиданно. Техника работает, но плохо справляется, ― поделился с Infopro54 местный житель Александр.

Напомним, утром, 2 ноября, в Октябрьском районе произошло массовое ДТП с участием 15 машин.