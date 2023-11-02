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Промышленникам предложили самим создать центр субконтрактации в Новосибирске

  • 02/11/2023, 14:26
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Промышленникам предложили самим создать центр субконтрактации в Новосибирске
Правительство региона готово поддерживать его проекты организационно и финансово.

С темой кооперации власти Новосибирской области и производственный бизнес сталкиваются уже давно. Об этом напомнил на «Сибирском производственном форуме» замгубернатора региона Сергей Семка.

— В свое время мы сделали центр субконтрактации на базе цеха нестандартного оборудования ПАО НЗХК, когда у него совсем было тяжело с заказами. Предлагаю в связи с тем, что вы вчера побывали на предприятиях Новосибирска, может, в МАРПе кто-то возьмется за это дело и создаст центр кооперации — субконтрактации, который будет на себя принимать все заявки и распределять их среди коллег, которые обладают необходимыми компетенциями по производственным направлениям: мехобработка, лакокраска, термичка, сборка, — пояснил Семка.

При этом он отметил, что правительство области готово поддержать любое начинание как организационно, так и финансово.

Для кооперации сибирским промышленникам не хватает информации и доверия

Для кооперации сибирским промышленникам не хватает информации и доверия

Напомним, о необходимости кооперации в рамках выполнения оборонзаказа, проектов импортозамещения новосибирский бизнес говорит с весны 2022 года. Но пока это лучше получается у малых предприятий. Весной 2022 года правительство региона также сообщило о планах по созданию центра субконтрактации на базе центра «Мой бизнес».

Эта тема на днях обсуждалась на пленарном заседании в рамках проекта «Сибирский промышленник». Первую попытку объединиться самостоятельно сибирские промышленники сделали весной 2023 года в рамках аналогичной встречи на Алтае. Судя по обсуждению, многие предприятия рассчитывают на появление цифровой платформы на базе центре «Мой бизнес», где будет аккумулироваться информация о производственных возможностях предприятий, а также их потребностях. При этом, как выяснилось, далеко не все промышленники готовы делиться такой информацией, считая ее коммерческой. Алтайские промышленники призывали коллег из других регионов наполнять базу самостоятельно, чтобы добиться реального результата.

Ранее редакция приводила мнение директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, который с сожалением отмечал, что в Новосибирске до сих пор нет промышленных кластеров, работающих в кооперации. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Центр субконтрактации Сергей Семка промышленность кооперация


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