Мэр Новосибирска Локоть сравнил город с фабрикой по производству мусора

Сегодня, 21 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время рабочей поездки на Гусинобродский полигон сравнил Новосибирск с фабрикой по производству мусора.

Мэр заявил, что полигон может просуществовать еще около пяти лет при нынешних объемах вывоза, но после этого нужно будет закрыть его на рекультивацию.

Ежедневно на полигон привозят около семи тысяч кубометров мусора.

— Все работы на территории полигона, а также его содержание производятся за счет собственных средств предприятия, — отмечает Андрей Зыков, директор муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Спецавтохозяйство».

Также было отмечено, что через два года на рекультивацию необходимо будет закрыть левобережный полигон.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев просят не выбрасывать «вершки и корешки» в мусорные контейнеры.