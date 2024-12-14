Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев открыл подростковый центр «Угол»

Проект, в основе которого лежит сотрудничество бизнеса, города и общества, стал первым не только в Новосибирске, но и в России, отмечают в пресс-службе мэрии. Дело в том, что помещение для проведения досуга подрастающего поколения предоставил застройщик на безвозмездной основе.

«Угол» открылся в Плющихинском микрорайоне. Уютное пространство общей площадью 180 квадратных метров рассчитано на молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет. Здесь будут проходить образовательные, спортивные и культурные мероприятия, мастер-классы, лекции, а также встречи с интересными спикерами. Также в центре будет вестись активная работа по направлениям Федерального подросткового центра, таким как сопровождаемое трудоустройство, социальные театры, уличная служба, родительская гостиная. Помимо этого, в «Углу» есть все необходимое, чтобы ребята захотели проводить здесь все свободное время, а еще готовиться к урокам, развивать полезные навыки и получать психологическую помощь.

— Проект имеет большое значение, поскольку в микрорайоне проживает более пяти тысяч учеников старшего и среднего звена, а мест для досуга не хватает. Уверен, что «Угол» станет пространством для развития и самовыражения молодёжи, — сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

«Угол» — это третий культурный центр в Новосибирске. Помимо него в городе работают культурный центр «Этаж» и подростковый центр «Юность». В следующем году планируется открыть четвертое пространство в Заельцовском районе.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске предлагают использовать опыт Москвы по трансформации торговых центров. Речь идет о создании общественных пространств, которых не хватает новосибирцам.