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Опыт Москвы по трансформации торговых центров предлагают использовать в Новосибирске

  • 16/04/2024, 15:06
Автор: Юлия Данилова
Опыт Москвы по трансформации торговых центров предлагают использовать в Новосибирске
Речь идет о создании общественных пространств, которых не хватает новосибирцам.

Эксперты Российского совета торговых центров (РСТЦ) отмечают появление нового тренда, что будет набирать обороты в 2024 году. В торговых центрах активно формируются общественные пространства, которые становятся новой точкой притяжения для посетителей и открывают для ТЦ перспективы развития. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию Infopro54.

— Освобождение значительных площадей в торговых центрах, включая столичные объекты, привело к увеличению вакантности до 14% и более, — констатирует основатель и управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. — В результате у торговых центров возникли проблемы с привлечением трафика. Развитие неторговых арендаторов позволяет решить вопрос с вакантными местами и привлекать дополнительных посетителей.

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По его словам, в развитии культурных и интеллектуальных кластеров в ТЦ заинтересовано и государство. К примеру, правительство Москвы предоставило ТЦ гранты на перепрофилирование площадей под арендаторов неторгового профиля и на реконструкцию фасадов.

— Создавать культурные, лечебные, спортивные и другие кластеры проще и дешевле, чем строить новые здания с нуля. И населению гораздо удобнее, когда все необходимое сконцентрировано в одном торговом центре. Да и атмосферу для пребывания управляющие компании умеют создавать, — поясняет Олег Войцеховский.

Сейчас РСТЦ планирует распространить этот опыт на регионы. Совет намерен выходить с предложением к региональным органам власти: учесть московскую инициативу, а также поддержать развитие в ТЦ общественных пространств, улучшение внешнего вида объектов и т.д.

— Планы и стратегии развития общественных пространств в ТЦ на ближайшие годы предполагают создание разнообразных культурных и интеллектуальных кластеров, соответствующих концепции каждого торгового центра, — говорит Олег Войцеховский.

Он пояснил, что неторговые арендаторы не приносят больших доходов, но при условии применения правильной концепции общественных зон привлекают хороший дополнительный трафик.

Торговые и бизнес-центры ждет волна реконструкций в Новосибирске

Торговые и бизнес-центры ждет волна реконструкций в Новосибирске

Брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров отмечает, что вопрос трансформации торговых центров активно обсуждается уже года два. Речь идет о реконцепции пустующих площадей и создании некоего пула нестандартных арендаторов.

— Иностранные бренды не возвращаются, и из-за этого у людей падает интерес к посещению ТЦ. При этом в городе очень мало того, что связано с досугом и развлечением, и в эту сторону вполне можно было бы пойти, — говорит эксперт. — Другое дело, что часть таких видов бизнеса финансовоемкие. Возможно, пока нет операторов, которые готовы вкладываться в такие проекты, но их нужно искать. Возможно, владельцам ТЦ стоит подумать и запустить собственные проекты.

В частности, собеседник редакции Infopro54 перечислил виды бизнеса, которые можно было бы «посадить» в ТЦ. Например, боулинг, катки, проекты, связанные с детством: различные спортивные секции, образовательные курсы, школы искусств, а также выставки.

— Мэрия может также поучаствовать в проекте, сделать какие-то блоки, рассказывающие о развитии города, показывать его достижения. Возможно, транслировать какую-то информацию на телеэкранах, чтобы посетители могли изучать Новосибирск, — говорит Александр Назаров. — На мой взгляд, в ТЦ также можно проводить различные конгрессы и мероприятия. Торговые центры обладают парковками, хорошими планировочными решениями в части залов, высокими потолками, регулируемым климатом. Эти пространства легко трансформировать и проводить мероприятия.

Брокер предложил управляющим ТЦ и органам власти изучить опыт проведения выставки «Россия» на ВДНХ в Москве, которую посетило неимоверное количество людей, а также парки Москвы, например «Зарядье».

— Можно брать примеры оттуда и в уменьшенном плане «садить» в Новосибирске. Это привлекло бы в ТЦ дополнительных людей, — рекомендует Назаров. — Идей, на самом деле, куча. Их нужно изучить и выбрать наиболее оптимальные для конкретных ТЦ, и уходить в такие истории, притягивать людей, чтобы они проводили время. Народ стал больше покупать в «магазинах у дома», и в ТЦ за покупками выезжает все реже.

Руководитель архитектурной компании KANURA Артур Лотарев ранее предлагал необычный концепт для замороженного объекта ТРЦ «Европейский» на Танковой. Архитектор заявлял, что вместо торгового центра, который никому не нужен, можно сделать шикарный «Дворец пионеров»: культурно-образовательный кластер с множеством функций, со спортивными залами и обучающими центрами. Под стеклянным куполом, который по размерам больше купола оперного театра, можно, например, проводить турниры по шахматам.

Новосибирские предприниматели – представители легкой промышленности предлагают создать площадку для презентации легпрома и привлечения байеров.

В Москве в торговых центрах сейчас размещаются апартаменты, коливинги, лофты, dark store и коворкинги.

Ранее редакция сообщала о том, что в торговом центре «Мега» в Новосибирске может появиться термальный комплекс.

Фото freepik, автор: standret

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Город

Регионы: Сибирь Новосибирск Москва

Теги : торговый центр соцсети общественное пространство


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