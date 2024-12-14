Не надо злить змею: новосибирский стилист Анна Ладан рассказала, в чем лучше встречать Новый год

Приближаются новогодние праздники, а вместе с ними елка, веселье, подарки. О том, что надеть в новогоднюю ночь редакции Infopro54 рассказала известный новосибирский стилист Анна Ладан.

— Анна, началась подготовка к новогоднему празднику и череда корпоративов. Скажите, какой наряд предпочесть, чтобы угодить символу 2025 года — Зелёной Деревянной Змее?

— Змеи, как известно, сбрасывают кожу. Для нее это символ обновления. Поэтому первым правилом, которое действует в этом году — наряд должен быть новым (вне зависимости корпоратив это или сама новогодняя ночь).

Во-вторых, змея любит элегантность и роскошь. Поэтому, выбирая наряд, необходимо обращать внимание на ткань. Очень хорошо в этом году подойдут бархат, шелк, кашемир, тонкая кожа и атлас.

Выбирая силуэт, ориентируемся на простой крой, который подчеркивает женственные изгибы, но оставляет загадку. Помните змея не набрасывается, она действует мудро и расчетливо.

Змее импонирует роскошный блеск, поэтому хорошо дополнят образ пайетки, имитирующие чешуйки змеиной кожи. Отдельно отмечу модели, которые похожи на дождик или травку. Они тоже будут смотреться очень эффектно!

С точки зрения Фэшн, добавлю тренд на прозрачность. Это вариант некой недосказанности и тайны, даже волшебства. Более того прозрачные элементы позволяют создать красивый многослойный комплект не как у всех. Однако, полностью прозрачный наряд выбирать, особенно на корпоратив, не стоит. Достаточно использовать в одежде один прозрачный элемент.

— Есть ли рекомендации по обуви?

— С обувью все просто: она должна быть элегантно-нарядная. Это могут быть босоножки, туфли или балетки. Для того чтобы наряд выглядел максимально празднично, можно присмотреться к обуви из лакированной кожи, а также украшенные стразами. Но помните, лучше танцевать и улыбаться в удобной обуви, чем сидеть рядом с туфлями под столом.

— Есть актуальные цвета?

— Поскольку к нам приходит год Зеленой Древесной змеи, самыми желательными цветами станут древесные и натуральные — от молочного до серо-зеленого. Удачным решением будут наряды пастельных цветов и оттенков коричневого. Стоит также присмотреться к палитре зеленых лиственно-хвойных оттенков, изумрудного и малахитового.

Под запретом в этом году красный, желтый, оранжевый — в животном мире они сигнализируют об опасности. Поэтому от них лучше воздержаться.

— Какие украшения подойдут для Нового года?

— Мы уже говорили, что змея любит роскошь, поэтому ей придутся по вкусу бриллианты и украшения из драгоценных камней и их имитация, а также золото, серебро и стразы. Уместны будут достаточно броские и большие украшения.

— Приветствуются ли эксперименты в образе и какой макияж выбрать?

— Весь образ, в том числе макияж и укладка должны быть с лоском, но без вычурности. Красивые стрелки, стразы в макияже, гладкие укладки. И помню никаких красных губ и ногтей! Не надо злить красавицу змею.

Ранее редакция писала, что новогодний корпоратив планируют посетить 74% новосибирцев. Большинство из них готовы потратить на подготовку к нему не более 5 тысяч рублей.