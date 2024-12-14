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Новые сорта пивоваренного ячменя разработали в Новосибирске

  • 14/12/2024, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Линии для пивоваренного ячменя разработали в Новосибирске
Россия сильно зависит от импорта семян пивоваренного ячменя

Ученые из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработали перспективные линии пивоваренного ячменя, которые могут стать основой для создания отечественного сорта этой культуры. Это поможет обеспечить импортозамещение в данной сфере.

Ранее отмечалось, что Россия сильно зависит от импортных семян пивоваренного ячменя. Весной этого года председатель Национального семенного альянса Игорь Лобач заявлял, что на российском рынке отсутствуют семена пивоваренного ячменя отечественной селекции.

— Уже есть несколько линий, которые тестируются, чтобы перейти к созданию сорта. Есть линии, [обладающие предрасположенностью] к короткостебельности и ранней спелости, то есть короткого вегетационного периода, — сказал Петр Куценогий, замдиректора института по инновационной деятельности, на пресс-конференции.

Исследователь объяснил, что свойства растений определяются их генетическими признаками, по которым учёные проводят отбор. После того как будет выбрана наиболее перспективная линия, начнутся сортоиспытания, которые займут три года.

К разработке этого сорта проявляют интерес несколько индустриальных партнёров ИЦиГ СО РАН. Это связано с тем, что после отключения России от международных экономических цепочек из-за санкций в пивоваренной отрасли остро стоит проблема импортозамещения.

В 2023 году российские пивовары также обращались к правительству с просьбой разработать программу по поддержке селекции и  выращивания хмеля.

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Источник фото: Freepik / Автор — KamranAydinov

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Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : Ячмень пововар


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