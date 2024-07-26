Суд избрал меру пресечения мигранту на BMW за массовое ДТП в центре Новосибирска

Избрана мера пресечения виновнику массового ДТП на Красном проспекте Новосибирска.

— Судом при избрании указанной меры пресечения установлены запреты выходить за пределы жилого помещения по месту регистрации в период с 19 часов 00 минут до 07 часов 00 минут следующих суток, — говорится в сообщении Заельцовского районного суда.

Также ему запрещено общаться с участниками дела, находиться в общепитах и увеселительных заведениях, использовать средства связи.

Мера избрана до 20 сентября.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что ДТП произошло вечером 13 июля в районе станции метро «Гагаринская». BMW на большой скорости врезался в припаркованные машины и перевернулся, после чего загорелся. Пострадал один человек — пассажир BMW. Виновник скрылся с места происшествия.

Ранее редакция сообщала о том, что установлена личность виновника массового ДТП в центре Новосибирска.