Суд избрал меру пресечения мигранту на BMW за массовое ДТП в центре Новосибирска

Избрана мера пресечения виновнику массового ДТП на Красном проспекте Новосибирска.
— Судом при избрании указанной меры пресечения установлены запреты выходить за пределы жилого помещения по месту регистрации в период с 19 часов 00 минут до 07 часов 00 минут следующих суток, — говорится в сообщении Заельцовского районного суда.
Также ему запрещено общаться с участниками дела, находиться в общепитах и увеселительных заведениях, использовать средства связи.
Мера избрана до 20 сентября.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, что ДТП произошло вечером 13 июля в районе станции метро «Гагаринская». BMW на большой скорости врезался в припаркованные машины и перевернулся, после чего загорелся. Пострадал один человек — пассажир BMW. Виновник скрылся с места происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что установлена личность виновника массового ДТП в центре Новосибирска.
Источник фото: АСТ-54
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