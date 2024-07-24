Назад в будущее: жители Хилокской, победившие нелегальных мигрантов, в шоке от происходящего

Общественники с заселенного мигрантами жилмассива по привычке продолжают выходить с рейдами на улицы и параллельно восхищаться результатами своей работы. Теперь в Хилокском микрорайоне нет нелегальных торговцев, все точки, кафе и даже автолавки стерты с лица земли.

Местные жительницы, назвавшие себя «Хилокскими амазонками», вооружившись смартфоном снова прогулялись по территории и были сильно удивлены.

― Я чувствую себя солдатом, который территорию зачистил. Ни торговли нету нелегальной, ни цыган… Я не узнаю Хилок. Будем надеяться, что и дальше это будут приводить в божеский вид. В это сложно поверить, но вообще нет нелегальной торговли. Тут обычно все было заставлено фруктами, ящиками, овощами, что невозможно было пройти. Сейчас мы идем и ничего этого не видим, ― комментирует за кадром женский голос.

Но одну цыганку-попрошайку оператор все же встретила. Беременная женщина с младенцем на руках сидела на асфальте и просила милостыню. После первого замечания она встала, забрала свой пластиковый стаканчик, картонку и испарилась.

― Стало скучно! Впервые не страшно, а скучно. Что происходит?! Новости параллельной Вселенной?! Никого не нашли кроме глупого лепёшечника, и одинокой люляшки, мы вас уже знакомили. Обычно Хилокская вымирала при очередном визите чиновников или ОМОНа с полицией, но не до такой же степени. Серьёзно, последний раз наша улица так выглядела лет 20 назад! Шок! Эйфория! ― написали в группе ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» местные жители.

Люди выражают огромную благодарность мэрии Новосибирска, силовикам и всем ведомствам, которые откликнулись на мольбы о помощи и смогли навести порядок в многострадальном микрорайоне. Общественники добивались этого долгие четыре года. Они писали многочисленные письма и заявления во все инстанции.

Огромную поддержку в борьбе с мигрантами сибирякам оказал глава СК Александр Бастрыкин. Практически каждое обращение о беспределе он ставил на личный контроль, возбуждались уголовные дела, активно шла работа по ликвидации незаконных точек

Стоит отметить, что в Новосибирске проблема нелегалов еще до конца не решилась. Так, например, на улице Жуковского, процветают многочисленные автомойки, которые не платят налоги, загрязняют окружающую среду и воруют электричество.

На МЖК и Плющихинском до сих пор действуют торговые точки, где представители из стран Средней Азии, занимаются прибыльным бизнесом.

А есть еще хостелы, приютившие мигрантов. Никуда не исчезли стройки, где часто прячутся нелегалы с просроченными документами.

Работа в этом направлении не прекращается. Полиция, прокуратура и Следственный комитет ежедневно проводят проверочные мероприятия, выезжают с рейдами по оперативным сигналам от новосибирцев и принимают самые активные меры.

Что будет дальше? Сможет ли Новосибирск навести порядок в миграционной сфере и стать положительным примером для других регионов? Поживём – увидим. Но уже сейчас стало заметно, как сами новосибирцы с энтузиазмом встали на защиту своего города против беспредела и беззакония приезжих иностранцев.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«На Хилокскую пришел закон!»: общественники устроили облаву мигрантам в Новосибирске. Подробнее…

Мигрантов с автомоек на Жуковке поймали на воровстве электричества на 4 млн рублей. Подробнее…

Мигрант в кустах пугает девочек на Плющихинском в Новосибирске. Подробнее…

Мигрант на BMW, протаранивший 7 машин в Новосибирске, стал фигурантом уголовного дела. Подробнее…