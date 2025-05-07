На котельную в Искитиме выделили 1,4 млрд рублей

На сайте госзакупок размещен тендер по поиску подрядчика для строительства котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения города Искитима. Объект будет размещен на участке площадью 16107 кв.м. на улице Молдавская. Стартовая цена контракта – 1,4 млрд рублей. Подрядчик должен завершить объект до ноября 2027 года.
Напомним, в Искитиме Новосибирской области началась реализация проекта «Чистый воздух». В целом в 2025- 2030 годах на эти цели будет направлено 2 млрд рублей из федерального, областного и местного бюджета. Эти средства пойдут на обновление и газификацию общественного транспорта, перевод на газ 1254 домов с угольного на газовое отопление, а также строительство новой газовой котельной (ввод в 2028 году) и рекультивацию мусорного полигона (2028 и 2029 годы).
В ценах 2022 года строительство новой модульной котельной в Искитиме оценивалось в 580 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что квоты на выбросы по «Чистому воздуху» получат не менее 10 предприятий Искитима.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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