В дендропарке Новосибирска высадили «Сиреневый сад Победы»

В преддверии 9 мая в Новосибирском дендропарке прошла акция «Сиреневый сад Победы». Ее организаторами выступили ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») и Фонд защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» при поддержке губернатора Новосибирской области, а также Министерства природных ресурсов и Министерства промышленности региона.

Памятная акция по высадке сирени, посвященная всем героям, ушедшим в бессмертие, объединила представителей регионального правительства, администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, ГБУ Новосибирской области «Природоохранная инспекция», Музея города Новосибирска, сотрудников «Сибстекла» и АО «Экран-оптические системы» (входят в РАТМ Холдинг), ветеранов завода «Экран», преемниками которого являются предприятия, а также курсантов МБУДО «Детский морской центр «Каравелла» им. А. Москаленко».

— Память о подвигах военного поколения должна оставаться в сердцах потомков. Новосибирцы сражались на фронте с оружием в руках, работали у станков в тылу — десятки тысяч людей внесли неоценимый вклад в Великую Победу: Новосибирск ― город трудовой доблести, — подчеркнул министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров, обращаясь к участникам акции от имени главы региона. — Защищая Родину, наши деды и прадеды мечтали, что с наступлением мира их труд будет созидательным. Созидательные традиции всегда поддерживали на заводе «Экран», и отдельное спасибо тем, кто продолжает их, в том числе в рамках экологической повестки. Когда через пять лет мы встретимся здесь вновь — в ознаменование уже 85-й годовщины Победы — то увидим, как расцветает этот сад. И наши коллективные усилия послужат примером для следующих поколений.

Цветущая сирень — символ Победы, количество саженцев также символично: 80 кустов украсят прогулочную зону дендропарка. Позже ландшафтную композицию дополнят древовидными пионами, каждой весной они будут распускаться вслед за сиренью. Уход за растениями обеспечит «Сибстекло».

Совместно с Музеем города Новосибирска здесь реализуют еще одну инициативу. По словам директора музея Елены Щукиной, в «Сиреневом саду Победы» разместят стойки с QR-кодами, содержащими информацию об удивительных судьбах и подвигах сибиряков в годы Великой Отечественной войны:

— Кто-то из них получил звание Героя Советского Союза или стал полным кавалером ордена Славы, а кто-то, к сожалению, до сих пор не вернулся из небытия и считается пропавшим без вести. И мы очень хотим, чтобы дети и взрослые приходили сюда и в тишине, в этом красивом саду могли бы погрузиться в представленный материал: посмотреть, прочитать, узнать про земляков, которые ушли на войну.

На «Сибстекле» также рассчитывают, что аллея станет местом притяжения новосибирцев и гостей города.

— Опираясь на устойчивые ценности, стремимся выйти за рамки производственной деятельности: благоустраиваем природные объекты в городской черте, развиваем их рекреационный потенциал, — комментирует генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — Кроме того, наш проект, стартовавший в Год защитника Отечества, предполагает, что это зеленое пространство наполнится патриотическими смыслами ― для сохранения памяти о событиях военных лет и победителях, освободивших свою землю и пол-Европы. Каждый из нас должен чувствовать сопричастность к истории большой страны: ее отвоевали в атаках на передовой и отстояли, не жалея себя, в тылу, проявив массовый героизм и несгибаемую силу духа, во имя торжества мира и справедливости.

Ранее редакция сообщала о том, что 80 молодых елей высадили в честь Дня Победы в Новосибирске.