Сброс воды на водохранилище превысил 3 тысячи кубометров в секунду. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещание.
— Если дойдет до 4 тыс. Это свистать всех на верх, — отметил Локоть.
В связи с этим Локоть поставил задачу отработать все звенья и вертикали до районов. А от глав районов потребовал дозвониться и довести информацию о рисках СНТ.
— Со всеми наладить связь. Хотите, учения проведите. Но готовность должна быть. Предупредите о рисках СНТ, – подчеркнул Локоть.
Ранее редакция сообщала о том, что в Обское море начала прибывать вода.
Фото Анны Гурьяновой
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