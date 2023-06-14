Сброс воды на водохранилище превысил 3 тысячи кубометров в секунду. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещание.

— Если дойдет до 4 тыс. Это свистать всех на верх, — отметил Локоть.

В связи с этим Локоть поставил задачу отработать все звенья и вертикали до районов. А от глав районов потребовал дозвониться и довести информацию о рисках СНТ.

— Со всеми наладить связь. Хотите, учения проведите. Но готовность должна быть. Предупредите о рисках СНТ, – подчеркнул Локоть.

Ранее редакция сообщала о том, что в Обское море начала прибывать вода.