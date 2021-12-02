Мэр Новосибирска прокомментировал повышение стоимости проезда на общественном транспорте

В мэрии Новосибирска прокомментировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте на 1 рубль. По словам главы города Анатолия Локтя, данный шаг неизбежен ввиду сильного износа подвижного состава. Как уже сообщалось, с 15 декабря проезд в троллейбусе и трамвае будет стоить 25 рублей, автобусах — 26 рублей, а в метро — 27 рублей.

— Ни у кого не вызывает сомнения, что повышать тарифы на проезд в общественном транспорте необходимо, — говорит глава города. — Это надо делать в соответствии с инфляцией. Это закон экономики. Если мы этого делать не будем, тогда мы придем в конечном итоге к тому, что амортизационный износ общественного транспорта будет высоким, а это приведет к очень печальным последствиям.

Напомним, что аргумент износа транспорта является уже «традиционным» основанием, которым соответствующее решение на протяжении последних лет аргументируют городские и областные чиновники. Состояние подвижного состава часто становится поводом для критики со стороны общественников.

В то же время, по словам мэра, декабрьский рост стоимости проезда в общественном транспорте учитывает и социальную составляющую.

— Но всякое повышение тарифа связано с учетом различных аспектов этой проблемы, — говорит Анатолий Локоть. — Есть экономическая составляющая, о которой говорят транспортники — руководители как муниципального, так и коммерческого транспорта. Но тарифы всегда имеют и определенные социальные последствия. Без учета этого фактора невозможно принимать решения. Мы должны понимать, что всякое повышение — посильно, оно соответствует доходам нашего населения, и не будет негативных последствий при повышении стоимости проезда. Поэтому принято решение. Будем его реализовывать.

Ранее в руководстве муниципалитета сообщали о предстоящей модернизации муниципального, в частности электрического транспорта, включающей появление системы электробусов. Однако, как следует из проекта бюджета на будущий год, пока финансовых перспектив для этого не наблюдается.