Пандемия «съела» новые поезда метро. Повышение тарифа на проезд не поможет

Ранее запланированную закупку новых пятивагонных составов метро придется отложить. Как было сказано в ходе пресс-конференции мэра Новосибирска Анатолия Локтя, данные планы изначально нарушила пандемия. Теперь, несмотря на то, что экономика, по словам главы города, восстанавливается после локдауна, МУП «Метрополитен» пришлось пересмотреть свои приоритеты.

— Сегодня на первый план выходят новые задачи, — рассказывает Анатолий Локоть. — Мы готовимся к чемпионату мира по хоккею, и встает вопрос, в частности, о капитальном ремонте навеса над эстакадой после метромоста в направлении левого берега. Сегодня усилия направлены в первую очередь на решение этой задачи.

Международный молодежный чемпионат по хоккею запланирован в Новосибирске на начало 2023 года.

Напомним, что вопрос инфраструктуры новосибирского метро, особенно в преддверии международного чемпионата, неоднократно инициировался уже на федеральном уровне. Последний раз в конце октября его поднимал депутат Госдумы от КПРФ, секретарь реготделения партии Ренат Сулейманов по итогам встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым с фракцией коммунистов. Еще раньше — в июле — уже лидер новосибирских единороссов, губернатор области Андрей Травников по итогам сессии Заксобрания с участием вице-спикера Госдумы Александра Жукова взял подготовку документации для новосибирского метро под свой контроль. Область планировала привлечь для строительства метро инфраструктурные кредиты.

Однако, как следовало из доклада вице-премьера РФ Марата Хуснулина на совещании с членами правительства и активом «Единой России», состоявшемся между заявлениями новосибирских лидеров коммунистов и единороссов, Новосибирск не входит в список городов, которым будет предоставлена федеральная поддержка на развитие метрополитена, в отличие от Нижнего Новгорода, Челябинска и Красноярска. Им на эти цели запланировано выделение средств в виде инфраструктурных кредитов на общую сумму в 500 млрд рублей.

Тем временем с 15 декабря в новосибирском метро поднимают тарифы на 1 рубль — до 27 рублей за одну поездку.