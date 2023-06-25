В Новосибирске на День города объявили имена белых медвежат

Детенышей белых медведей Кая и Герды, родившихся в Новосибирском зоопарке в декабре, назвали Белка и Стрелка. Об этом сообщает пресс-служба зоопарк в ВКонтакте.

Напомним, что ранее завершился конкурс на выбор имён для двух белых медвежат. По информации телеграмм-канала «Мы любим Новосибирск», за период голосования поступило несколько тысяч вариантов имён для детёнышей, из которых «конкурсная комиссия» отобрала пять пар: Белка и Стрелка, Нова и Сиба, Зима и Вьюга, Слава и Победа, Льдинка и Снежинка.

Стоит отметить, что ранее пиар-скандалом с участием обитателей зоопарка обернулся выбор символа Новосибирска как «Новогодней столицы России», когда к голосованию активно подключились разного рода политические и общественные деятели.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирском зоопарке пополнение у золотых такинов.