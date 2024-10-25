Мэр Новосибирска проверил готовность техники к зимней уборке 

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил готовность техники к зимнему сезону.
— У нас заключено два контракта, по которым до конца года в город поступит 112 единиц новой спецтехники. За последние годы — это самая крупная закупка, — сообщил мэр в своем Телеграм-канале.
На данный момент уже поставлены десятки единиц техники, в том числе вакуумно-уборочные машины для круглогодичного содержания улиц, погрузчики и мини-погрузчики.
По словам Кудрявцева, остальные машины поступят до конца декабря.
В настоящее время ведётся активный набор персонала, чтобы обеспечить качественную уборку города в зимний период в соответствии с установленными нормативами.
— Технику распределяем с учётом потребностей районов, протяжённости уличной сети, — подчеркивает мэр Новосибирска.
Мы планируем дальнейшее улучшение технической базы дорожных учреждений, ориентируясь на опыт этой зимы.
Ранее редакция сообщала от ом, что в Новосибирске этой зимой откроют 44 катка.
Источник фото: пресс-служба Максима Кудрявцева, Телеграм-канал мэра
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru