«Али-Бабу» с мигрантами на Хилокской разворошили новосибирские силовики

Пятничным утром 25 октября новосибирские силовики совместно военными следователями нанесли визит в популярное среди мигрантов кафе «Али-Баба» в Хилокском микрорайоне.

Посетители излюбленной харчевни явно не ожидали незваных гостей и спокойно трапезничали.

— Среди иностранцев нашлись пятеро из числа натурализованных граждан. Они были призваны на военную службу, ещё два гражданина заключили контракт о прохождении военной службы, — сообщил VN.ru источник в военном следственном отделе СКР по Новосибирскому гарнизону.

По словам собеседника, заведение пользуется спросом у сотрудников Хилокского рынка, однако, нацелено на обслуживание именно мигрантов.

И в этот раз «Али-Баба» традиционно был набит битком выходцами из Средней Азии. Увидев визитёров, посетители перепугались и явно занервничали.

— Некоторые вели себя весьма нагло. Особенно те, у которых нашлась куча нарушений и которые не хотят вставать на воинский учёт, — добавил источник.

Всего в ходе рейда по выявлению незаконной миграции в кафе были проверены 70 посетителей. Из них 45 человек привезли в военкомат и поставили на воинский учет. Сейчас решается вопрос о закрытии этого кафе.

Отметим, что «Али-Бабу»-нелегала ранее уже закрывали. Это заведение общепита, как и большинство других «столовок», мигранты построили незаконно. В связи с этим судом было вынесено решение о запрете эксплуатации самовольно возведённого объекта. В июне 2024 года на «торжественное» закрытие «Али-Бабы» прибыли приставы вместе с сотрудниками СК, прокуратуры и полиции. Харчевня была опечатана, а завсегдатаем правоохранители объявили о закрытии. Через какое время хозяин кафе наплевал на законы и распахнул двери заведения — остаётся загадкой.

Ранее редакция сообщала о том, что жильцы новосибирской высотки пожаловались на соседство с незаконным хостелом, который кишит маргиналами и тараканами. Многочисленные обращения в полицию результатов не принесли.