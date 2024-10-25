Прикрываясь ребёнком, женщина обокрала супермаркет в Новосибирске

В Новосибирске сотрудника ГБР ударил агрессивный муж, задержанной за воровство женщины. Жена прикрывала свою деятельность коляской с малолетней дочерью.
Случай произошел 24 октября в супермаркете Центрального района Новосибирска.
Там женщина попыталась вынести без оплаты упаковку блинов, пачку сыра и конфеты, всего на 1013 рублей. Сделать это она попыталась под прикрытием коляски, в которой находилась 4-летняя девочка.
Бойцы АБ «Гвардии» задержали её.
На месте выяснилось, что это не первая ее кража. На ее счету не менее семи хищений, совершенных за последние три месяца. В связи с этим ее было решено передать полиции.
Воровка, понимая, что домой не поедет, позвонила мужу и попросила его приехать, чтобы забрать дочь. Через некоторое время на месте происшествия появился высокий мужчина крепкого телосложения.
Он начал вести себя агрессивно и задавать различные вопросы бойцам.
— Получив исчерпывающие ответы на все свои вопросы и не найдя более никаких других аргументов, он ударил бойца ГБР кулаком по голове, а его жена с ребёнком в этот момент попыталась убежать, — отметили в пресс-службе организации.
Гвардейцы скрутили мужчину, а женщину вернули на место происшествия.
В настоящее время материалы в отношении краж находятся в Центральном отделе полиции.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчине, ударившему по шее полицейского, назначили условный срок в Новосибирске.
Источник фото: АБ Гвардия
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