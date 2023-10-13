Мэр Новосибирска рассказал, будет ли повышена цена проезда в общественном транспорте

В 2023 году цены на проезд в общественном транспорте не будут повышать. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время еженедельной встречи с журналистами.

— Нет, мы не рассматривали возможности повышения стоимости проезда в общественном транспорте. В бюджете города Новосибирска эта процедура не предусмотрена в этом году. Не планируется, — заверил глава города.

Напомним, что с 23 декабря 2022 года проезд во всех видах городского муниципального общественного транспорта в Новосибирске был увеличен до 30 рублей — на 4-5 рублей сразу. При этом, руководство метрополитена предлагало повысить его до 35 рублей.

До конца года в Новосибирск должны быть поставлены 120 белорусских троллейбусов на автономном ходу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске опять ищут подрядчика для обустройства автобусных остановок.