Мэр Новосибирска рассказал, когда начнутся зимние каникулы

Стало известно, когда новосибирские школьники уйдут на каникулы. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на оперативном совещании в понедельник, 25 декабря.

– Хочу также сказать, что каникулы в школах начинаются с 30 декабря и продолжатся до 9 января 2024 года, – рассказал мэр Новосибирска.

Отметим, что каникулы должны составлять не менее 7 календарных дней.

Напомним, что для школьников будет бесплатный проезд в дни зимних каникул в Новосибирске. Бесплатный проезд организован во всех видах муниципального пассажирского транспорта. Проезд начнет действовать с 28 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что электрички и билеты для школьников в зимние каникулы могут ввести в Новосибирской области.