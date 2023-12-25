Объем продаж апартаментов в Новосибирске вырос за год в четыре раза

В ноябре 2023 года сумма реализации апартаментов в Новосибирске составила 1 млрд рублей. Это более чем в 4 раза больше, чем в прошлом году. В 2022 году объем продаж апартаментов был на уровне 245 млн рублей. Такие данные приводит бизнес-сообщество девелоперов One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра в апартаментах выросла на 10%. Выросла и средняя стоимость апартаментов. В ноябре она увеличилась на 3,6%, с 5 до 5,18 млн рублей.

По словам основателя бизнес-сообщества One Company Айрата Ямаева рост цены связан не с желанием застройщиков больше заработать, а с тем, что при создании новых комплексов внимание уделяется сервисной составляющей.

— Покупатели голосуют рублем не только за квадратные метры, но и за инфраструктурное наполнение. А учитывая, что стоимость квадратного метра растет быстрее, чем в квартирах, апартаменты становятся привлекательным инвестиционным инструментом, — говорит эксперт.

Лидером по объему продаж апартаментов в Новосибирске стал мультифункциональный комплекс Freedom, на который в ноябре пришлось 48% продаж апартаментов в Новосибирске. В топ-5 также вошли IQ Aparts (22%), АЭРОН (17%), Time Park (7%) и МАКИ (3%).

Ранее брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров высказывал мнение о том, что одним из факторов, которые оказывают влияние на рост продаж апартаментов, является дефицит офисных помещений высокого класса. Доля свободных площадей в них сократилась до 2%. Потенциальные арендаторы сталкиваются с дефицитом офисов, особенно при поиске помещений от 5 000 кв. метров и больше.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирске мэрия выдала разрешение на строительство в Кировском районе апарт-отеля. Он появится на улице Мира в Кировском районе Новосибирска. Площадь объекта — более 4751 кв. метров, в том числе площадь номеров — 2081,1 кв. м. Проектом предусмотрен 71 номер (студии — 62/1845,88 кв. м, номера апартаменты — 9/235,22 кв. м).