В этом году сибирские таможенники выявили 230 тысяч подделок

Сибирские таможенники с января по декабрь 2023 года выявили 230 тысяч подделок. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

— Основными группами поддельных товаров, задержанных таможенными органами в этом году, являлись кондитерская продукция, одежда и обувь, табачные изделия, — говорится в сообщении.

Больше всего было выявлено электронной таможней — 128,7 тысяч подделок.

Лидерами по выявлению стали омские таможенники. Они смогли распознать почти 36 тысяч контрафактных товаров. Новосибирские таможенники обнаружили более 19,5 тысяч подделок.

— Это почти в 5 раз больше, чем было выявлено в Новосибирской области в прошлом году, — говорится в сообщении.

Ране редакция сообщала о том, что кораллы и электрошокеры хотели провезти из-за границы в Новосибирск.