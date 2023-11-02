В НГУ будут изучать медицинскую кибернетику и нейронауки

В учебно-научном центре Института медицины и психологии, который войдет в состав второй очереди нового кампуса НГУ будет открыто обучение по двум новым специальностям. Об этом на форуме «Золотая долина» рассказал директор ИМП НГУ, профессор Андрей Покровский. Первая специальность — фармацевтика, второе направление — медицинская кибернетика, где будет вестись подготовка специалистов в области цифровой медицины.

Кроме того, по его словам, в центре будут созданы новые лаборатории для исследований в области молекулярной вирусологии, медицинской химии, нейронаук, клеточных технологий и других перспективных направлений медицины.

— В центре планируется проводить исследования по созданию новых лекарств и медицинских технологий, — пояснил Покровский.

Напомним, первая очередь проекта кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов — учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ, а также общежитий НГУ на 690 мест. Вторая очередь предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. м. Ожидается, что кампус будет построен в рамках национального проекта «Наука и университеты» уже в 2024 году.

Ранее редакция сообщала, что кампусы вузов интегрируют в единую систему технологического предпринимательства.