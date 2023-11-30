Мэр Новосибирска сообщил срок сдачи Первомайского сквера

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился сроками завершения реконструкции Первомайского сквера. На эту тему мэр высказался в эфире «Вести Новосибирск».

Он отметил, что подрядчик не выполнил свои обязательства по контракту. Из-за этого сдача была перенесена.

— В летнее время работы окончательно будут завершены. Но будет ли это тот же подрядчик — Сейчас рабочие занимаются фонтаном и делают освещение.большой вопрос, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Локоть также отметил, что весной можно будет оценить качество уложенной в снег плитки. На данный момент благоустройство продолжается в зимнем варианте. Рабочие занимаются фонтаном и делают освещение.

Напомним, 2 октября, мэрия частично открыла проход по дорожке от ул. Советская к Красному проспекту. Однако, на следующий день, 3 октября, сквер был снова закрыт.

Первый аукцион по выбору подрядчика для ремонта Первомайского сквера был объявлен в Новосибирске в апреле 2023 года. В итоге аукцион прошел только с третьей попытки. За это время в сквере была убраны скульптуры, разобрана старая тротуарная плитка, закрыты кафе.

Ранее редакция сообщала о том, что в Первомайском сквере Новосибирска начали сносить Park Cafe.