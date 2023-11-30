Прямые рейсы из Новосибирска в Камрань начнут летать с 3 декабря

Авиакомпания Azur Air с 3 декабря запустит рейсы из Новосибирска в Камрань (Вьетнам). Информация об этом уже появилась в расписании аэропорта «Толмачево» в Новосибирске.

Вылеты во Вьетнам будут совершаться по средам, пятницам и воскресеньям. Маршрут начнет действовать с 3 декабря и просуществует до 28 января 2024 года.

Напомним, что регулярные авиарейсы из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск возобновит местная авиакомпания Qazaq Air. Самолеты начнут летать с декабря этого года.

Ранее редакция сообщала о том, что из Оренбурга в Новосибирск с декабря можно будет летать еще чаще.